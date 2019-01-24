24 Января

23 Января

Популярное

Телеканал «ТНВ-Планета» снял фильм о татарах Бурятии

Телеканал «ТНВ-Планета» снял фильм о татарах Бурятии
Общество, 
Ленту покажут в следующем году

Перед Новым годом для съёмки фильма о татарах в Бурятию прилетела съёмочная группа телеканала «ТНВ-Планета» из Татарстана. На сегодняшний день татары в республике занимают 3 место по численности населения после русских и бурят. Об этом рассказала председатель Автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

Журналисты также сняли сюжет о татарах Бурятии, который вышел на телеканале 16 января. Ведущие телепередачи «Татарлар», которая освещает жизнь татар, живущих в России, рассказали о жизни татар на Байкале и деятельности Автономии татар Бурятии.

- Появление поволжских татар на территории Бурятии началось с заселением Восточной Сибири и Дальнего Востока и налаживанием торговых и производственных отношений этих регионов с Центральной Россией. В 1870 году в Забайкальском казачьем войске числились 108 мусульман-татар (с семьями). Более половины татар, записанных в купечество, жили в Верхнеудинске, составляя 6,2% городского купечества, - говорит Сажида Баталова.

По словам председателя, в конце 80-х годов ХIХ века в Верхнеудинске существовала мусульманская община, там имелось татарское кладбище. В это же время в Казани прошли обучение многие известные в Бурятии учёные-татары.

Первая татарская мечеть в Бурятии появилась в 1907–1910 гг. на выделенном Городской думой земельном участке. Но затем она была разрушена в 1930-х годах. В 2007 году началось строительство мечети в Улан-Удэ, в котором активно участвовали татары Бурятии.

- Фильм о татарах Бурятии ТНВ покажет в январе 2020 года. Родные и близкие байкальских татар, посмотрев передачи «Татарлар», звонят и спрашивают, - как вам удалось сохранить татарский дух и традиции, а мы отвечаем, Байкал – это прародина татарского мира, он даёт нам силы идти «алга» и оставаться татарами, - говорит Сажида Баталова.

На днях также передача «Татарлал» покажет сюжет о татарах-военных из Бурятии. 
татары фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном
Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном
Общество, 24.01.2019
Они посетили презентацию новой книги известного актёра в Нью-Йорке
Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Общество, 24.01.2019
За птицей ухаживают в Иркутской зоогалерее
Баир Дышенов возглавил Союз кинематографистов Бурятии
Баир Дышенов возглавил Союз кинематографистов Бурятии
Общество, 24.01.2019
Решение было принято на пленуме Союза кинематографистов Российской Федерации
Бурятию ждёт холодный и малоснежный февраль
Бурятию ждёт холодный и малоснежный февраль
Общество, 24.01.2019
Стал известен прогноз погоды на последний зимний месяц
Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска
Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска
Общество, 24.01.2019
Она привезла ему пакет лекарств. ФОТО, ВИДЕО
Выставка бурятских художников пройдёт в Иркутске
Выставка бурятских художников пройдёт в Иркутске
Общество, 24.01.2019
Творчество художников основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях
В Бурятии пройдёт конкурс «Отечества достойные сыны»
В Бурятии пройдёт конкурс «Отечества достойные сыны»
Общество, 24.01.2019
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками
В Иркутске состоится показ спектакля «Зэгэтэ-аба»
В Иркутске состоится показ спектакля «Зэгэтэ-аба»
Общество, 24.01.2019
В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье
Улан-удэнец разнёс фильм «Т-34», бьющий рекорды российского проката
Улан-удэнец разнёс фильм «Т-34», бьющий рекорды российского проката
Общество, 24.01.2019
Горожанин нашёл множество неточностей и назвал кинокартину цирком
В Бурятии появится центр по развитию бурятского языка
В Бурятии появится центр по развитию бурятского языка
Общество, 24.01.2019
Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов
Стали известны даты чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Стали известны даты чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2019
Даты проведения были утверждены на этой неделе

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^