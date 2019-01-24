Телеканал «ТНВ-Планета» снял фильм о татарах Бурятии

На днях также передача «Татарлал» покажет сюжет о татарах-военных из Бурятии.

Перед Новым годом для съёмки фильма о татарах в Бурятию прилетела съёмочная группа телеканала «ТНВ-Планета» из Татарстана. На сегодняшний день татары в республике занимают 3 место по численности населения после русских и бурят. Об этом рассказала председатель Автономии татар Бурятии Сажида Баталова.Журналисты также сняли сюжет о татарах Бурятии, который вышел на телеканале 16 января. Ведущие телепередачи «Татарлар», которая освещает жизнь татар, живущих в России, рассказали о жизни татар на Байкале и деятельности Автономии татар Бурятии.- Появление поволжских татар на территории Бурятии началось с заселением Восточной Сибири и Дальнего Востока и налаживанием торговых и производственных отношений этих регионов с Центральной Россией. В 1870 году в Забайкальском казачьем войске числились 108 мусульман-татар (с семьями). Более половины татар, записанных в купечество, жили в Верхнеудинске, составляя 6,2% городского купечества, - говорит Сажида Баталова.По словам председателя, в конце 80-х годов ХIХ века в Верхнеудинске существовала мусульманская община, там имелось татарское кладбище. В это же время в Казани прошли обучение многие известные в Бурятии учёные-татары.Первая татарская мечеть в Бурятии появилась в 1907–1910 гг. на выделенном Городской думой земельном участке. Но затем она была разрушена в 1930-х годах. В 2007 году началось строительство мечети в Улан-Удэ, в котором активно участвовали татары Бурятии.- Фильм о татарах Бурятии ТНВ покажет в январе 2020 года. Родные и близкие байкальских татар, посмотрев передачи «Татарлар», звонят и спрашивают, - как вам удалось сохранить татарский дух и традиции, а мы отвечаем, Байкал – это прародина татарского мира, он даёт нам силы идти «алга» и оставаться татарами, - говорит Сажида Баталова.