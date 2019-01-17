Принять участие в конкурсе могут все желающие
Улан-удэнцам предлагается назвать новый детский сад в 104 микрорайоне.
Конкурс проводит комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Принять участие в конкурсе могут все желающие.
Свои идеи и предложения с пометкой «На конкурс» можно сообщать до 21 января включительно по адресу ko@ulan-ude-eg.ru, рассказали в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ объявили конкурс на лучшее название нового детсада
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