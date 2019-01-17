В Улан-Удэ объявили конкурс на лучшее название нового детсада

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Принять участие в конкурсе могут все желающие



Улан-удэнцам предлагается назвать новый детский сад в 104 микрорайоне.



Конкурс проводит комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Принять участие в конкурсе могут все желающие.



Свои идеи и предложения с пометкой «На конкурс» можно сообщать до 21 января включительно по адресу ko@ulan-ude-eg.ru, рассказали в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.

