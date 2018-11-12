Как работает миграционная служба в Бурятии (фоторепортаж)













Это основные отличие биометрического паспорта от обычного. Для оформления обычного паспорта необходимы привычный набор документов, изготавливается он вручную, сотрудниками службы.



- Биометрический паспорт годен в течении 10 лет, в нём больше страниц. Стоимость его изготовления составляет 5 тысяч рублей. Обычный паспорт годен 5 лет, в нём меньше листов, его стоимость составляет 3 тысячи рублей. Но если оформлять заявление и оплачивать через портал госуслуг, то будет скидка 30%, - рассказали «Байкал-Daily» сотрудники миграционной службы.



Это основные отличие биометрического паспорта от обычного. Для оформления обычного паспорта необходимы привычный набор документов, изготавливается он вручную, сотрудниками службы.- Биометрический паспорт годен в течении 10 лет, в нём больше страниц. Стоимость его изготовления составляет 5 тысяч рублей. Обычный паспорт годен 5 лет, в нём меньше листов, его стоимость составляет 3 тысячи рублей. Но если оформлять заявление и оплачивать через портал госуслуг, то будет скидка 30%, - рассказали «Байкал-Daily» сотрудники миграционной службы.

С помощью этого аппарата распознают сетчатку глаза



По словам служащих, бывают случаи, когда «загранку» некоторые люди меняют по 4-5 раз в год. Также разрешено иметь два загранпаспорта, но один должен быть биометрический, второй – обычный.



Процедура изготовления также отличается по срокам: обычный паспорт изготовят за пару недель, биометрический – за 30 дней, это обусловлено тем, что их делают в Москве. Также длительность зависит от того, что человека проверяют по всем инстанциям на судимость и пр.



Изготовление обычного загранпаспорта



После получения документов начинается процедура изготовления. В секретном сейфе хранятся паспорта под строгую отчётность. Через программу вносятся данные человека; фамилия, имя и отчество переводятся на английский язык. Потом сотрудники ещё раз внимательно перепроверяют внесённые данные и после распечатывают документ.







Паспорт печатается на специальном принтере. Посередине аппарата вставляется паспорт в развёрнутом, затем документ печатается и через несколько секунд возвращается уже с заполненными данными. По словам служащих, бывают случаи, когда «загранку» некоторые люди меняют по 4-5 раз в год. Также разрешено иметь два загранпаспорта, но один должен быть биометрический, второй – обычный.Процедура изготовления также отличается по срокам: обычный паспорт изготовят за пару недель, биометрический – за 30 дней, это обусловлено тем, что их делают в Москве. Также длительность зависит от того, что человека проверяют по всем инстанциям на судимость и пр.После получения документов начинается процедура изготовления. В секретном сейфе хранятся паспорта под строгую отчётность. Через программу вносятся данные человека; фамилия, имя и отчество переводятся на английский язык. Потом сотрудники ещё раз внимательно перепроверяют внесённые данные и после распечатывают документ.Паспорт печатается на специальном принтере. Посередине аппарата вставляется паспорт в развёрнутом, затем документ печатается и через несколько секунд возвращается уже с заполненными данными.





















- Бывали ли случаи, когда, например, паспорт застревал в принтере? – интересуется журналист.



- Да. Тогда необходимо перезапустить оборудование и документ будет извлечён, - пояснили сотрудники.



- А как тогда быть с отчётностью паспортов?



- Это считается технической порчей и печатается новый документ



После внесения персональных данных вклеивается фотография. Чтобы не ошибиться с размером и не вырезать криво, используется специальный инструмент. Он тяжёлый, выглядит внушительно и непонятно. В специальное отверстие вставляется фотография, резким нажатием на рукоять фотография вырезается и выскакивает наружу. Потом снимок аккуратно приклеивается и первая страничка паспорта ламинируется.



- Бывали ли случаи, когда, например, паспорт застревал в принтере? – интересуется журналист.- Да. Тогда необходимо перезапустить оборудование и документ будет извлечён, - пояснили сотрудники.- А как тогда быть с отчётностью паспортов?- Это считается технической порчей и печатается новый документПосле внесения персональных данных вклеивается фотография. Чтобы не ошибиться с размером и не вырезать криво, используется специальный инструмент. Он тяжёлый, выглядит внушительно и непонятно. В специальное отверстие вставляется фотография, резким нажатием на рукоять фотография вырезается и выскакивает наружу. Потом снимок аккуратно приклеивается и первая страничка паспорта ламинируется.

Ламинатор



Для этого используется ламинатор. Внешне похож на принтер для паспортов. В нём должна быть температура 160 градусов. Паспорт закрывают, оборачивают в бумагу, чтобы он не испачкался в ламинаторе, и запускают в аппарат.



Через несколько секунд получаем горячий готовый паспорт.



После этого гражданину сообщается, что «загранка» готова и документ можно получить.



«Сверьте данные»: выдача документа



В окне выдачи готовых загранпаспортов у посетителей в первую очередь спрашивают, на какой вид документа (биометрический или обычный) они подавали заявление. После у заявителя уточняют фамилию и ищут готовый документ. Готовые паспорта хранятся в алфавитном порядке, это значительно облегчает поиск.









- На получение биометрического также требуется приложить палец для сверки отпечатков. Заполняется всё с помощью специальной программы, в отличии от обычного паспорта – там приходится кое-что писать от руки, - пояснили в ведомстве.



В отделе хранится огромное количество паспортов. Это связано и тем, что заявителей много, и тем, что новый паспорт хранится до трёх лет. Поэтому «Байкал-Daily» увидел, как получают не только документы, о получении которых гражданину сообщили накануне, но и полугодовалой давностью. - На получение биометрического также требуется приложить палец для сверки отпечатков. Заполняется всё с помощью специальной программы, в отличии от обычного паспорта – там приходится кое-что писать от руки, - пояснили в ведомстве.В отделе хранится огромное количество паспортов. Это связано и тем, что заявителей много, и тем, что новый паспорт хранится до трёх лет. Поэтому «Байкал-Daily» увидел, как получают не только документы, о получении которых гражданину сообщили накануне, но и полугодовалой давностью.





Жалобы



В Управление по вопросам миграции изредка поступают жалобы от людей. Чаще всего это трудности с работой портала госуслуг - не все его пользователи знакомы со всеми его возможностями.







Так, в ведомство обратился гражданин, который утверждал, что ему отказывают в принятии заявления. Однако, при рассмотрении жалобы выяснилось, что заявление мужчина подал ещё в прошлом году. Когда ему было предложено сдать биометрические данные – он проигнорировал сообщение и не явился.



- Тогда заявление приостановили. В следующем году гражданин вновь подал заявление, но система помнила, что он уже оставлял заявление и поэтому не принимала новое, - рассказала начальник отделения по организации оформления заграничных паспортов УВМ МВД Ирма Куртанидзе.



Летом, как говорят сотрудники службы, «сезон». В тёплое время года появляется множество желающих оформить «загранку». Сотрудникам приходилось работать до 11-12 часов вечера. Из-за высокой загруженности заявители



Как оказалось, на два района – Октябрьский и Железнодорожный, которые обслуживает управление, приходилось всего лишь четверо сотрудников. Но вскоре ситуация изменилась в лучшую сторону, и штат расширился. В Управление по вопросам миграции изредка поступают жалобы от людей. Чаще всего это трудности с работой портала госуслуг - не все его пользователи знакомы со всеми его возможностями.Так, в ведомство обратился гражданин, который утверждал, что ему отказывают в принятии заявления. Однако, при рассмотрении жалобы выяснилось, что заявление мужчина подал ещё в прошлом году. Когда ему было предложено сдать биометрические данные – он проигнорировал сообщение и не явился.- Тогда заявление приостановили. В следующем году гражданин вновь подал заявление, но система помнила, что он уже оставлял заявление и поэтому не принимала новое, - рассказала начальник отделения по организации оформления заграничных паспортов УВМ МВД Ирма Куртанидзе.Летом, как говорят сотрудники службы, «сезон». В тёплое время года появляется множество желающих оформить «загранку». Сотрудникам приходилось работать до 11-12 часов вечера. Из-за высокой загруженности заявители жаловались, что не могли дозвонитьс я. Одна из таких жалоб поступила в «Байкал-Daily».Как оказалось, на два района – Октябрьский и Железнодорожный, которые обслуживает управление, приходилось всего лишь четверо сотрудников. Но вскоре ситуация изменилась в лучшую сторону, и штат расширился.





Работа с иностранцами



Для работы с иностранцами в Управление по вопросам миграции выделено отдельное здание. На двух этажах ведётся кропотливая работа по оформлению, выдаче виз; услуги по выдаче иностранцам разрешение на временное пребывание, услуги миграционного учёта, вопросы трудовой миграции и прочее. Нюансов в работе множество, от того и отделов немало.



- Я в сфере миграции работаю порядка 14 лет. Раньше часто спрашивали: «Чем занимается паспортный стол?» Мы не являемся паспортным столом. «Паспортный стол» - это такое стереотипное понятие. Есть организации, которые занимаются первичным приёмом документов на регистрацию, которые потом передаются в управление по вопросам миграции, - прокомментировал начальник отдела разрешительно-визовой работы Сергей Кунейкин.







Чаще всего на работу приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины. Для работы с иностранцами в Управление по вопросам миграции выделено отдельное здание. На двух этажах ведётся кропотливая работа по оформлению, выдаче виз; услуги по выдаче иностранцам разрешение на временное пребывание, услуги миграционного учёта, вопросы трудовой миграции и прочее. Нюансов в работе множество, от того и отделов немало.- Я в сфере миграции работаю порядка 14 лет. Раньше часто спрашивали: «Чем занимается паспортный стол?» Мы не являемся паспортным столом. «Паспортный стол» - это такое стереотипное понятие. Есть организации, которые занимаются первичным приёмом документов на регистрацию, которые потом передаются в управление по вопросам миграции, - прокомментировал начальник отдела разрешительно-визовой работы Сергей Кунейкин.Чаще всего на работу приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины.





- Прежде чем принять гражданина на работу, он проверяется по всем имеющимся у нас базам на предмет наличия административных правонарушений. Если имеется два и более нарушения, тогда разрешения на работу иностранному гражданину не выдаётся, - рассказала начальник отдела по вопросам трудовой миграции Наталья Хоженоева.



По её словам, здесь также нужно относиться предельно внимательно к данным, которые вносятся сотрудниками. Для российских людей имена иностранцев зачастую звучат непривычно и люди «коверкают» имя.



В отделе по работе с иностранцами уже привыкли к сложным именам и фамилиям. По словам сотрудников, они легко запоминаются и читаются «как скороговорки».



- Бывали интересные, необычные случаи в работе, которые запомнились?



- Да. Один мужчина приехал из стран Средней Азии, работал там директором в одной из школ, но в какой-то момент ему пришлось уехать в Россию на заработки, чтобы содержать семью, - ответила Наталья Хоженоева.









Чтобы найти своевременно найти нарушителей, есть специальный отдел миграционного контроля. Для этого сотрудники регулярно проводят плановые и неплановые проверки для организаций. Также в отдел поступают сообщения от неравнодушных и бдительных граждан, по мнению которых, иностранец – нарушитель.



Также «звоночками» служат имеющиеся в распоряжении ведомства данные.



- Например, на адресе, согласно нашим данным, состоит на учёте очень много иностранных граждан, тогда проводим мониторинг, проверку. Или помещение не подходит по квадратуре, или живут люди разных вероисповеданий, или на строительном объекте работает много иностранных граждан, а там не должно их столько быть, - проводится проверка,- рассказал врио заместителя начальника отдела миграционного контроля Вячеслав Афанасьев.



Личная жизнь



Нельзя было не поинтересоваться, как близкие относятся к постоянным задержкам и загруженности на работе.



- Лояльно, привыкли, - смеются сотрудники.



Также все собеседники однозначно заявили, что несмотря ни на что, они любят и ценят своё дело. Многие из них посвятили работе в сфере миграции не один десяток лет. Чтобы найти своевременно найти нарушителей, есть специальный отдел миграционного контроля. Для этого сотрудники регулярно проводят плановые и неплановые проверки для организаций. Также в отдел поступают сообщения от неравнодушных и бдительных граждан, по мнению которых, иностранец – нарушитель.Также «звоночками» служат имеющиеся в распоряжении ведомства данные.- Например, на адресе, согласно нашим данным, состоит на учёте очень много иностранных граждан, тогда проводим мониторинг, проверку. Или помещение не подходит по квадратуре, или живут люди разных вероисповеданий, или на строительном объекте работает много иностранных граждан, а там не должно их столько быть, - проводится проверка,- рассказал врио заместителя начальника отдела миграционного контроля Вячеслав Афанасьев.Нельзя было не поинтересоваться, как близкие относятся к постоянным задержкам и загруженности на работе.- Лояльно, привыкли, - смеются сотрудники.Также все собеседники однозначно заявили, что несмотря ни на что, они любят и ценят своё дело. Многие из них посвятили работе в сфере миграции не один десяток лет.



















В окне оформления заявлений на паспорт от человека требуется необходимый пакет документов. Поэтому в начале процедуры оформления интересуются, какой документ хочет получить человек: обычный или биометрический.Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, а также его данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения о владельце. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев. Отличием биометрического паспорта от обычного является наличие информации, недоступной его владельцу, и возможность её дистанционного считыванияДля оформления биометрического паспорта заявителя фотографируют на месте. Тех, кто носит очки, попросят снять их, поскольку специальный аппарат считывает сетчатку глаза. Потом у гражданина снимают отпечатки пальцев. При снятии отпечатков пальцев чаще требуются указательные пальцы обеих рук, но бывают исключения: ожоги, порезы на этих пальцах, тогда отпечатки снимают, например, с большого и указательного.