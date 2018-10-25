Международный фестиваль балета пройдёт в Улан-Удэ

На фестиваль приедут солисты Большого и Михайловского театров, Челябинского и Новосибирского театров оперы и балета



С 14 по 18 ноября в театре оперы и балета пройдёт IV фестиваль, посвящённый памяти выдающихся артистов, легенд балетного искусства Бурятии - народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения Ларисы Сахьяновой.



Четыре десятилетия Лариса Сахьянова выступала на сцене Бурятского театра оперы и балета. Каждый её выход - премьера или рядовой спектакль - становился праздником для всех любителей балета. Её слава перешагнула границы Бурятии и России.



- Фестиваль балета имени Л. Сахьяновой и П. Абашеева – уникальный во всех отношениях: и по периодичности проведения, и по содержанию, и по составу участников. Мы надеемся, что фестиваль даст возможность жителям нашей республики приобщиться к классическому искусству, к достижениям мирового балетного искусства и достойно представит творческие возможности коллектива нашего театра и бурятской балетной школы, - отметил художественный руководитель фестиваля Морихиро Ивата.



В программе фестиваля – шедевры мирового балетного репертуара:



- 14 ноября, 18:30 «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;

- 15 ноября, 18:30 «Лебединое озеро» П. Чайковского;

- 6 ноября, 18:30 «Жизель» А. Адана;

- 17 ноября, 17:00 «Дон Кихот» Л. Минкуса.



Кульминацией фестиваля станет заключительный гала-концерт 18 ноября в 17:00 с участием ведущих солистов балета Большого театра России, Михайловского театра, Челябинского театра оперы и балета, Новосибирского театра оперы и балета и балетной труппы Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба учреждения.



Справка:



Первый фестиваль балета в Бурятии прошёл в октябре 1993 года. В октябре 2005 года он приобрёл статус международного события. В 2013 году фестиваль вышел за рамки сцены: организаторы презентовали здесь совместную выставку Бурятского театра оперы и балета, Национального музея РБ и Национальной библиотеки РБ. В этом же году прошёл ряд мастер-классов приглашённых гостей фестиваля, в числе которых была Анна Антоничева - народная артистка России, прима-балерина Большого театра России.

