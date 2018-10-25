Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Октября

24 Октября

Популярное

Международный фестиваль балета пройдёт в Улан-Удэ

Международный фестиваль балета пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 
На фестиваль приедут солисты Большого и Михайловского театров, Челябинского и Новосибирского театров оперы и балета

С 14 по 18 ноября в театре оперы и балета пройдёт IV фестиваль, посвящённый памяти выдающихся артистов, легенд балетного искусства Бурятии - народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения Ларисы Сахьяновой.

Четыре десятилетия Лариса Сахьянова выступала на сцене Бурятского театра оперы и балета. Каждый её выход - премьера или рядовой спектакль - становился праздником для всех любителей балета. Её слава перешагнула границы Бурятии и России.

- Фестиваль балета имени Л. Сахьяновой и П. Абашеева – уникальный во всех отношениях: и по периодичности проведения, и по содержанию, и по составу участников. Мы надеемся, что фестиваль даст возможность жителям нашей республики приобщиться к классическому искусству, к достижениям мирового балетного искусства и достойно представит творческие возможности коллектива нашего театра и бурятской балетной школы, - отметил художественный руководитель фестиваля Морихиро Ивата.

В программе фестиваля – шедевры мирового балетного репертуара:

- 14 ноября, 18:30 «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;
- 15 ноября, 18:30 «Лебединое озеро» П. Чайковского;
- 6 ноября, 18:30 «Жизель» А. Адана;
- 17 ноября, 17:00 «Дон Кихот» Л. Минкуса.

Кульминацией фестиваля станет заключительный гала-концерт 18 ноября в 17:00 с участием ведущих солистов балета Большого театра России, Михайловского театра, Челябинского театра оперы и балета, Новосибирского театра оперы и балета и балетной труппы Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба учреждения.

Справка:

Первый фестиваль балета в Бурятии прошёл в октябре 1993 года. В октябре 2005 года он приобрёл статус международного события. В 2013 году фестиваль вышел за рамки сцены: организаторы презентовали здесь совместную выставку Бурятского театра оперы и балета, Национального музея РБ и Национальной библиотеки РБ. В этом же году прошёл ряд мастер-классов приглашённых гостей фестиваля, в числе которых была Анна Антоничева - народная артистка России, прима-балерина Большого театра России. 
балет фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отобрали финалистов конкурса чтецов
В Улан-Удэ отобрали финалистов конкурса чтецов
Общество, 25.10.2018
Финал пройдёт в последний день октября
5 тысяч военных Восточного округа получили служебные квартиры
5 тысяч военных Восточного округа получили служебные квартиры
Общество, 25.10.2018
Жилищную субсидию получили более 600 семей
Десятки домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Десятки домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, 25.10.2018
Неудобства вызваны проведением ремонтных работ
Международный фестиваль балета пройдёт в Улан-Удэ
Международный фестиваль балета пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 25.10.2018
На фестиваль приедут солисты Большого и Михайловского театров, Челябинского и Новосибирского театров оперы и балета
Бурятские КВНщики спародировали Бато Багдаева (видео)
Бурятские КВНщики спародировали Бато Багдаева (видео)
Общество, 25.10.2018
Сам эксцентричный политик сидел в жюри  
Сказочное видео зимнего Байкала становится хитом
Сказочное видео зимнего Байкала становится хитом
Общество, 25.10.2018
С помощью аэросъёмки и музыки автор ролика создаёт сказку
Диктант на бурятском языке прошёл в Улан-Удэ
Диктант на бурятском языке прошёл в Улан-Удэ
Общество, 25.10.2018
В акции приняли участие 30 человек
В Бурятии нарушали права инвалидов
В Бурятии нарушали права инвалидов
Общество, 25.10.2018
В дело вмешалась прокуратура
Каратисты Бурятии завоевали медали турнира в Иркутске
Каратисты Бурятии завоевали медали турнира в Иркутске
Общество, 25.10.2018
В активе спортсменов - 2 золота, 3 серебра, 4 бронзы
Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ
Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 25.10.2018
Она будет проходить два часа
Таможенники раскрыли тонкости своей работы в аэропорту Улан-Удэ
Таможенники раскрыли тонкости своей работы в аэропорту Улан-Удэ
Общество, 25.10.2018
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о работе таможенников в аэропорту
Пьяная улан-удэнка украла из квартиры копилку
Пьяная улан-удэнка украла из квартиры копилку
Общество, 25.10.2018
Женщина вошла через плохо закрытую дверь 
В Улан-Удэ сохранится пасмурная погода
В Улан-Удэ сохранится пасмурная погода
Общество, 25.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 25 октября по республике местами небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег и снег

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^