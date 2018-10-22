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Байкальский Шаман-камень попал в список «мест силы»

Байкальский Шаман-камень попал в список «мест силы»
Общество, 
С древних времен люди встречают на нашей планете необычные места, которые оказывают специфическое воздействие на психику человека и предметы попадающие его в их зону влияния

Природа в этих местах часто бывает видоизмененной и отличается от типичной природы данной местности. В таких местах периодически происходят неординарные случаи, объяснение котором ученые найти не могут. Таким местам всегда придавали сакральное значение, совершали ритуалы, воздвигали храмы и взаимодействовали с сильной энергией этого места. Сейчас эти места принято называть термином место силы.

Белорусский портал «Гродно 24» рассказал о трёх подобных местах. Это, в частности, Сейдонские вортексы в Аризоне (США), близ живописного каньона Оак-Крик. В публикации упоминаются и Руины Оллантайтамбо на юге Перу в Андах.

Отдельно упоминается Шаман-камень на Байкале.

«Cкала Шаманка или шаман-камень на мысе Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал. Это место силы одно из самых таинственных и красивых мест на Земле. Множество преданий и необъяснимых явлений, о чём свидетельствуют множество очевидцев, связано с различными участками священного озера. Но пожалуй наиболее загадочное и сильное место – это скала Шаманка или Шаман-камень.

Шаман-камень состоит из белого мрамора, гранита и кварца. Внутри этого места силы на Байкале, находится пещера, с которой связано древнее бурятское предание о вожде тенгриев — народа небожителей — хане (ута-Бабае. Согласно легенде, хан Гута-Бабай спустился на землю и взял себе в жены самую красивую девушку из человеческого племени и поселился с ней в своем дворце, устроенном в пещере скалы Шаманка. От союза вождя небожителей и земной женщины пошел род Великих шаманов, которые распространили священные знания тенгриев по всему миру.

По свидетельствам жителей поселка Хужир, расположенного неподалеку от мыса Бурхан, на протяжении столетий пещеру посещали шаманы разных племен, населявших древнюю Сибирь. Жрецы языческих религий проводили в пещере ритуалы, связанные со снятием проклятий и очищением родовой кармы. Так же используя силу скалы Шаманка, впадая в транс, получали возможность созерцать картины прошлого и будущего. Сегодня, люди занимающиеся духовным развитием, практикующие йогу, цигун и другие развивающие системы приезжают к Шаман — камню. Искатели истины и силы используют дополнительную энергию этого места для продвижения в своём развитии», - говорится в публикации. 
Байкал параномальные явления
 
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