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В Бурятии скончался известный политолог

В Бурятии скончался известный политолог
Общество, 
Эрдэм Дагбаев умер после продолжительной болезни

13 октября умер профессор Бурятского государственного университета, профессор, известный политолог Эрдэм Дагбаев. Эксперт скончался на 57-ом году жизни после длительной болезни.

Прощание с Эрдэмом Данзановичем пройдёт 19 октября в главном корпусе Бурятского университета в 10 часов.

Дагбаев Эрдэм Данзанович родился 1 ноября 1961 года в Бурятии.

Окончил Бурятский государственный педагогический институт, высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Российскую академию управления.

Доктор социологических наук. Имеет звание «Заслуженный деятель науки республики Бурятия».

Являлся вице-президентом межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры», руководителем председателем Бурятского регионального отделения Российского общества политологов и председателем регионального отделения Российской ассоциации политической науки.

Начал свою трудовую деятельность в 1982 г. преподавателем Тэгдинской средней школы республики Бурятия.

В 1984-1985 гг. работал заместителем редактора районной газеты «Удинская новь».

После службы в рядах Советской армии являлся слушателем Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

С 1988 по 1990 г. трудился в должности корреспондента, старшего корреспондента, заместителя главного редактора республиканской газеты «Правда Бурятии».

С 1990 по 1993 г. являлся аспирантом Академии общественных наук Российской академии управления.

В 1993-1994 гг. — завотделом по связям с общественностью совета министров, председателем комитета по межнациональной политике администрации президента и правительства республики Бурятия.

В 1994-1997 гг. работал главным редактором республиканской газеты «Бурятия».

В период 2011-2012 гг. трудился генеральным директором ГУП «Издательский дом «Буряад Унэн».

С 1997 года профессор работал заведующим кафедрой политологии и социологии Бурятского государственного университета.


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смерть некролог
 
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