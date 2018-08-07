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В Улан-Удэ пройдёт выставка дочери буддолога Бидии Дандарона

В Улан-Удэ пройдёт выставка дочери буддолога Бидии Дандарона
Общество,  Фото:пресс-служба Национального музея.
На экспозиции горожане смогут посмотреть на гобелены Мэдэгмы Дандарон

16 августа в 16.00 часов в Художественном музее имени Сампилова состоится открытие персональной выставки Мэдэгмы Дандарон под названием «Путь Алая - Виджняны».

Мэдэгма Бидияевна Дандарон - доктор философских наук, профессор кафедры истории философии Восточно-Сибирского государственного института культуры. Художник посвящает эту выставку философии своего отца - известного буддолога и буддийского философа, который являлся признанной реинкарнацией настоятеля тибетского монастыря Джаяагсы Гэгэна – Бидии Дандарона.

Художник Мэдэгма Дандарон в своих работах соединила два вида искусства: гобелен и живопись, необычные фактуры и цвета, и получила принципиально новый продукт. В результате появляется вещь, олицетворяющая собой соединение традиционных технологий с современными техниками живописных работ.

Гобелены, которые будут представлены на выставке «Путь Алая - Виджняны», выполнены в оригинальной смешанной технике, которая ранее не встречалась. Это изготовление по традиционным методам вязания полотна с богато структурированной грубоватой глубокой поверхностью. Особенностью данных экспонатов является то, что они дают большую тактильную информацию. К примеру, в Париже выставку «Spirit of Siberia» посетило большое количество людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба Национального музея.

Справка:
Мэдэгма Бидияевна Дандарон родилась 14 декабря 1958 года в Улан-Удэ.

Самобытное творчество художника впервые было представлено на персональной выставке в октябре 2015 года в Москве на экспозиционной площадке этнокультурного центра «Сэлэнгэ» и посвящена 100-летию со дня рождения известного буддолога Бидии Дандарона, отца Мэдэгмы Дандарон. Вторая персональная выставка состоялась во Франции, Париже, в галерее «Boccara» в октябре 2016 года. На ней было представлено 11 гобеленов ручной работы в авторской технике.

На прошлой неделе передача «Письма из провинции» телеканала «Россия-Культура» сняла документальный фильм о предстоящей выставке Дандарон, который выйдет в эфир осенью этого года.
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