В Бурятии пройдёт буддийский обряд Жинсриг

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обряд проведут возле ступы Джарун Хашор



4 августа в Кижингинском районе Бурятии возле ступы Джарун Хашор состоится обряд Жинсриг. Его проведут ламы Кижингинского дацана.



Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентов и школьников и тех, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. Считается, что Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для устранения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Особенно он помогает тем, у кого есть недуги, вызванные злыми духами. Обряд Жинсриг в целом подавляет всё негативное и плохое, говорят священнослужители.



Начало обряда в 10 часов. Мирянам можно принести на обряд подношения, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

