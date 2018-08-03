Обряд проведут возле ступы Джарун Хашор
4 августа в Кижингинском районе Бурятии возле ступы Джарун Хашор состоится обряд Жинсриг. Его проведут ламы Кижингинского дацана.
Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентов и школьников и тех, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. Считается, что Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для устранения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Особенно он помогает тем, у кого есть недуги, вызванные злыми духами. Обряд Жинсриг в целом подавляет всё негативное и плохое, говорят священнослужители.
Начало обряда в 10 часов. Мирянам можно принести на обряд подношения, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Бурятии пройдёт буддийский обряд Жинсриг
Общество, Фото:
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