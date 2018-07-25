Около ста работ Никаса Сафронова экспонируется в Чите



Накануне, 24 июля, в музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялось торжественного открытие персональной выставки заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Ульяновского университета, мецената и одного из самых известных художников России Никаса Сафронова.



Имя художника прочно ассоциируется и с самыми увлекательными направлениями живописи – символизмом и сюрреализмом. В представленной экспозиции около 100 живописных и графических работ – портретов, символистских и постмодернистских и полотен в стиле DreamVision – уникального авторского направления. Это самая большая подборка картин известнейшего российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России.



Открытие выставки работ Никаса Сафронова – значимое событие для культуры Забайкальского края, - считает заместитель министра культуры региона Алексей Бочкарников.



- Никас Сафронов как-то сказал: «Каждый художник должен овладеть изобразительной силой предыдущих эпох и двигаться дальше». Мне кажется, что в этой цитате заключен смысл его жизни. Он яркий сюрреалист, кубист, портретист, готовый на всевозможные эксперименты, мастер с мировым именем. Я уверен, читинцы по достоинству оценят эту выставку, получат массу новых впечатлений и открытий, - отметил Алексей Викторович.



Работы Сафронова в столице Забайкалья выставляются не в первый раз. В 2013 году читинские любители искусства могли полюбоваться портретами известных людей, пейзажами, символистическими и сюрреалистическими произведениями.



- Очень почётно вновь принимать работы такого известного мастера в наших залах, - поздравила с открытием выставки присутствующих директор музейно-выставочного центра Забайкальского края Дина Корсун. - Смотря на его картины, испытываю волнение и удивляюсь новизне, яркости и неординарности его работ. Чувствуется любовь автора ко всему, что его окружает, к людям, которых он изображает.



Выставку можно посетить до 9 сентября, сообщает пресс-служба Минкульта Забайкальского края.

