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В Улан-Удэ пройдёт форум межэтнической журналистики

В Улан-Удэ пройдёт форум межэтнической журналистики
Общество,  Фото:pixabay.com
На форум в столицу республики приедут журналисты из регионов

Со 2 по 5 августа в Улан-Удэ пройдёт «Байкальский форум межэтнической журналистики». Журналисты Бурятии смогут обсудить вопросы освещения межнациональных отношений, этические аспекты, а также получить экспертное мнение о развитии национальной прессы в регионе, сообщают организаторы.

Цель форума – объединение журналистов, освещающих культуру, традиции народов многонациональной России, в том числе вопросы приграничного сотрудничества и взаимодействия народов. Гости познакомятся с опытом Бурятии, где живут представители многих национальностей, культур и религий. В программе форума – панельные дискуссии с участием российских и зарубежных журналистов, блогеров, политиков и общественных лидеров.

В форуме примут участие главные редакторы СМИ из разных регионов России – Северная Осетия, Калмыкия, Тыва, Барнаул, Самара, Воронеж, Иркутск, Чита. Также приглашены журналисты из Монголии и Китая. Главным спикером форума выступит Маргарита Лянге, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, руководитель гильдии межэтнической журналистики, член общественного совета ФАДН России.

В Улан-Удэ 4-ый год работает отделение гильдии межэтнической журналистики - журналистское сообщество, которое активно реализует медиа и образовательные проекты, направленные на укрепление межнационального согласия между народами России.

В рамках форума состоится дискуссия о роли медиа в брендировании этно региона. В Доме Дружбы откроется межрегиональная фотовыставка «Свадьбы России». Мероприятия пройдут 2 и 3 августа с 10:00 в 24 корпусе ВСГУТУ, 403 аудитория.
журналисты
 
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