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Более 8 тысяч военнослужащих войск связи Восточного военного округа, современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции задействованы в начавшемся масштабном полевом выходе. Занятия стартовали сразу на нескольких полигонах округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях.
Основной особенностью полевого выхода будет обеспечение закрытыми каналами связи межвидовой группировки войск округа в ходе крупномасштабных учений во второй половине текущего года.
В рамках практической части полевого выхода военные связисты отработают вопросы организации марша в районы развертывания, обеспечения связью с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, военнослужащие подразделений связи выполнят нормативы по развертыванию, работе и перемещению комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время. Также военные выполнят нормативы по организации охраны и обороны полевых пунктов управления и узлов связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Полевой выход связистов проходит в Бурятии
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