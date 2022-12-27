Бурятия оказалась среди аутсайдеров по экономике, благополучию и уровню жизни



Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг уходящего года. Каждый регион РФ «заработал» определённое число баллов. Это среднее арифметическое всех оценок, которые 85 субъектов РФ получали в течение 2022 гоад. Их ранжировали по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности ЗОЖ.



Первые строчки вновь заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в топ-10 вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области.



Бурятия оказалась на 74-ом месте из 85-ти, набрав 34,389 балла из ста возможных.





Хуже ситуация только в Чечне, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, Забайкалье, в республике Алтай, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Еврейской АО и Тыве.





Данным по четырём новым российским регионам – Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям – пока нет.

