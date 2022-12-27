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Бурятия оказалась среди аутсайдеров по экономике, благополучию и уровню жизни

Бурятия оказалась среди аутсайдеров по экономике, благополучию и уровню жизни
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Она угодила в число худших российских регионов

Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг уходящего года. Каждый регион РФ «заработал» определённое число баллов. Это среднее арифметическое всех оценок, которые 85 субъектов  РФ получали в течение 2022 гоад. Их ранжировали по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности ЗОЖ.

Первые строчки вновь заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в топ-10 вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области.

Бурятия оказалась на 74-ом месте из 85-ти, набрав 34,389 балла из ста возможных. 

Хуже ситуация только в Чечне, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, Забайкалье, в республике Алтай, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Еврейской АО и Тыве. 

Данным по четырём новым российским регионам – Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям – пока нет.
рейтинг

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