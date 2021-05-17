Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
В Бурятии компании по установке пластиковых окон придётся заплатить клиенту. Об этом случае рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Улан-удэнец заключил договор с ООО «Геопост» на изготовление и установку окон ПВХ. Договор был заключен в конце октября 2020 года. Согласно ему, компания обязалась изготовить и установить окна ПВХ в течение 30 дней с момента внесения предоплаты. Предоплату – 12 тысяч рублей – клиент оплатил.
Однако в установленный срок работы со стороны ООО «Геопост» выполнены не были – изделия не изготовлены, монтаж не произведён.
В феврале 2021 года мужчина обратился в ООО «Геопост» с претензией, потребовав расторжения договора, возврата денег и неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору. Однако требования оставили без удовлетворения. Тогда он обратился в управление Роспотребнадзора.
Управление в интересах потребителя подало иск в мировой суд. Мировой судья частично удовлетворил исковые требования.
- Решением суда с ООО «Геопост» взыскана 51 тысяча рублей. Из них 12 тысяч рублей – внесённая предоплаты, 12 тысяч рублей – неустойка за нарушение сроков выполнения работ, 5 тысяч рублей – компенсация морального вреда, 12 тысяч рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований в добровольном порядке, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Решение суда пока в законную силу не вступило.
Житель Бурятии отсудил 51 тысячу за непоставленные окна
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