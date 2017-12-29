В Бурятии ущемляли нестационарную торговлю

Прокуратура республики выявила множество нарушений при организации так называемых рынков под открытым небом



В целях оздоровления названного сектора экономики органы прокуратуры республики провели проверку соблюдения законности при организации нестационарной торговли.



- Среди всех малых и средних предприятий республики более трети или 38,4% работает в сфере торговли. Случаи создания административных барьеров, нарушения прав предпринимателей зачастую носят распространенный характер, - отмечает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В ходе проверки выявлялись нарушения требований закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в части разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов, их размещения на официальных сайтах районов.



Установлены нарушения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. К примеру, в схеме Заиграевского района общее количество нестационарных торговых объектов утверждено в три раза меньше установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.



Выявлены неправомерные действия органов местного самоуправления, ограничивающие права предпринимателей на ведение торговой деятельности.



Недостатки выявлены в работе органов местного самоуправления городов Улан-Удэ и Северобайкальска, Кяхтинского и Селенгинского районов, которыми пролонгировались договорные отношения аренды земельных участков под нестационарными торговыми объектами в отсутствие правовых оснований. В результате неправомерных действий чиновников часть нестационарной торговли осуществлялась на земельных участках, не включённых в схему размещения нестационарных торговых объектов.



В административных комиссиях Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов Улан-Удэ при производстве по делам об административных правонарушениях в сфере мелкорозничной торговли допускались грубые нарушения административного законодательства.



Всего в указанной сфере выявлено 37 нарушений федерального законодательства, для устранения которых принято 15 мер прокурорского реагирования, к ответственности привлечено 8 должностных лиц.



Результаты проведенной проверки заслушаны на Общественном совете по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре республики.

