Улан-удэнка случайно раскрыла убийство мужчины

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина узнала о преступлении, когда зашла к соседу в поисках супруга



В ходе ссоры с приятелем пьяный улан-удэнец кухонным ножом нанёс ему не менее 7 ударов в область грудной клетки, от которых тот скончался спустя непродолжительное время. Затем мужчина оттащил тело знакомого в гараж, находящийся на территории его дома, скинул в смотровую яму, накрыл досками и присыпал скопившимся мусором, чтобы скрыть следы преступления.



Родственники убитого, встревоженные его отсутствием, обратились в правоохранительные органы с заявлением по факту его безвестного исчезновения.



Спустя полтора месяца соседка случайно узнала от мужчины, к которому пришла домой в поисках своего мужа, что он убил человека, труп которого лежит в гараже. Женщина решила проверить услышанное и нашла тело пропавшего горожанина в гараже. После она сразу сообщила о преступлении в полицию.



Подсудимый вину в совершении убийства знакомого признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.



- Приговором суда Б. назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей, - сообщили в Железнодорожном районном суде.



Приговор в законную силу не вступил.



