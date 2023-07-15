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Улан-удэнка случайно раскрыла убийство мужчины

Улан-удэнка случайно раскрыла убийство мужчины
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина узнала о преступлении, когда зашла к соседу в поисках супруга

В ходе ссоры с приятелем пьяный улан-удэнец кухонным ножом нанёс ему не менее 7 ударов в область грудной клетки, от которых тот скончался спустя непродолжительное время. Затем мужчина оттащил тело знакомого в гараж, находящийся на территории его дома, скинул в смотровую яму, накрыл досками и присыпал скопившимся мусором, чтобы скрыть следы преступления.

Родственники убитого, встревоженные его отсутствием, обратились в правоохранительные органы с заявлением по факту его безвестного исчезновения.

Спустя полтора месяца соседка случайно узнала от мужчины, к которому пришла домой в поисках своего мужа, что он убил человека, труп которого лежит в гараже. Женщина решила проверить услышанное и нашла тело пропавшего горожанина в гараже. После она сразу сообщила о преступлении в полицию.

Подсудимый вину в совершении убийства знакомого признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

- Приговором суда Б. назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей, - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

суд

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