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Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП

Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль

В полицию Иркутска обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне арендованного им автомобиля Toyota Prius.

Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, который сел в открытую машину с ключами в замке зажигания и скрылся. Водитель же в это время зашёл в подъезд многоквартирного дома.

- У злоумышленника отсутствовало водительское удостоверение, в момент совершения угона он находился в состоянии алкогольного опьянения. Угонщик не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего иномарка получила повреждения. Мужчина бросил машину и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

грабеж

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