Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль



В полицию Иркутска обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне арендованного им автомобиля Toyota Prius.



Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, который сел в открытую машину с ключами в замке зажигания и скрылся. Водитель же в это время зашёл в подъезд многоквартирного дома.



- У злоумышленника отсутствовало водительское удостоверение, в момент совершения угона он находился в состоянии алкогольного опьянения. Угонщик не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего иномарка получила повреждения. Мужчина бросил машину и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



