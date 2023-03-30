Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль
В полицию Иркутска обратился 30-летний мужчина с заявлением об угоне арендованного им автомобиля Toyota Prius.
Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, который сел в открытую машину с ключами в замке зажигания и скрылся. Водитель же в это время зашёл в подъезд многоквартирного дома.
- У злоумышленника отсутствовало водительское удостоверение, в момент совершения угона он находился в состоянии алкогольного опьянения. Угонщик не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего иномарка получила повреждения. Мужчина бросил машину и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Происшествия, Фото:
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