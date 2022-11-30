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В Бурятии 20-летний парень убил отца своей девушки

В Бурятии 20-летний парень убил отца своей девушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина погиб после того, как заступился за дочь

20-летний житель Кабанского района Бурятии отправится за решётку за убийство отца своей сожительницы.

Молодой человек проживал в посёлке Селенгинск со своей девушкой в доме её 63-летнего отца. Трагедия произошла 22 сентября, когда они втроём пришли в гости к общей знакомой. Не обошлось в тот вечер и без спиртного.

- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения парень стал оскорблять сожительницу и затем ударил её. Отец заступился за дочь. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой молодой человек схватил нож и нанёс им удар в шею пожилого противника. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на улице, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Приговором суда молодому человеку назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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