29 июля

28 июля

Популярное

На Закаменский район Бурятии вновь обрушился град

На Закаменский район Бурятии вновь обрушился град
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Рабочая группа устанавливает, есть ли ущерб от выпавшего града

Сегодня днём, 28 июля, в селе Хуртага Закаменского района Бурятии выпал град. Диаметр крупинок льда 0,5 см, уровень осадков 5-7 см. По предварительным данным, жилые дома и социальные объекты не повреждены.

- Обстановку контролирует рабочая группа сельского поселения «Хуртугинское», - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сотрудники проведут пройдут по дворам местным жителям и установят, есть ли уничтоженный урожай. Группа «Закамна-инфо» уточняет, что осадки прошли локально.


Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в том же Закаменском районе, но в районном центре – городе Закаменск – выпал разрушительный град. Говоря о размерах градин, горожане отмечали, что «таким убить можно». Град уничтожил посадки, повредил автомобили и побил крыши теплиц, частных и многоквартирных домов. Дождевыми водами размыло дорогу. 

Республиканские власти выплатят пострадавшим от града единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. Пока помощь получат 50 первых человек. На этим цели правительство Бурятии выделит 500 тысяч рублей. Всего же обращения на выплаты подали 194 человека. 

- У людей градом повреждены крыши домов. Им необходимы средства для проведения работ по ликвидации последствий града. Мы будем оказывать всю возможную помощь жителям республики, попавшим в беду, - заявил ранее зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Восстановление социально значимых объектов в Закаменск после града будет контролировать управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. Специалисты УКС уже обследовали пострадавшие социальные объекты: детский сад «Ягодка», здание местных администраций, Закаменской районной больницы и объектов ЖКХ. В основном пострадала кровля из шифера, и только в районной поликлинике были побиты стёкла.



град

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора
В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора
Происшествия, 29.07.2022
Объявлен приговор по делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей
Читу и Читинский район начало затапливать
Читу и Читинский район начало затапливать
Происшествия, 29.07.2022
Восстановительные работы организованы на месте промыва дамбы реки Читинка
На Закаменский район Бурятии вновь обрушился град
На Закаменский район Бурятии вновь обрушился град
Происшествия, 29.07.2022
Рабочая группа устанавливает, есть ли ущерб от выпавшего града
В Иркутске на Ангаре утонул 17-летний юноша
В Иркутске на Ангаре утонул 17-летний юноша
Происшествия, 29.07.2022
Молодой человек пошёл купаться и скрылся из виду
Уроженец Братска организовал подпольное казино в центре Москве
Уроженец Братска организовал подпольное казино в центре Москве
Происшествия, 29.07.2022
Нелегальные азартные игры проводились прямо на Арбате
В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого
В Бурятии один «чёрный копатель» нефрита убил другого
Происшествия, 29.07.2022
Следователи добирались до места убийства по дремучей тайге и горным рекам двое суток
В Бурятии обокрали мужчину, уснувшего на берегу Байкала
В Бурятии обокрали мужчину, уснувшего на берегу Байкала
Происшествия, 29.07.2022
Вором оказался мужчина, приехавший из Забайкальского края
В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
В Бурятии в запертой квартире нашли тело 31-летнего мужчины
Происшествия, 29.07.2022
Спасателям пришлось вскрывать оконную решётку
В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП
В Бурятии двое мужчин впали в кому после ДТП
Происшествия, 29.07.2022
Автомобилем управлял водитель, не имеющий прав
В Бурятии снесло мост
В Бурятии снесло мост
Происшествия, 29.07.2022
Мост разрушился на реке Баргузин
На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке
На Байкале спасли туристов, попавших в шторм на надувной лодке
Происшествия, 28.07.2022
Небольшую резиновую лодку вынесло на скалистый берег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^