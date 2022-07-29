На Закаменский район Бурятии вновь обрушился град

Сегодня днём, 28 июля, в селе Хуртага Закаменского района Бурятии выпал град. Диаметр крупинок льда 0,5 см, уровень осадков 5-7 см. По предварительным данным, жилые дома и социальные объекты не повреждены.
- Обстановку контролирует рабочая группа сельского поселения «Хуртугинское», - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Сотрудники проведут пройдут по дворам местным жителям и установят, есть ли уничтоженный урожай. Группа «Закамна-инфо» уточняет, что осадки прошли локально.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в том же Закаменском районе, но в районном центре – городе Закаменск – выпал разрушительный град. Говоря о размерах градин, горожане отмечали, что «таким убить можно». Град уничтожил посадки, повредил автомобили и побил крыши теплиц, частных и многоквартирных домов. Дождевыми водами размыло дорогу.
Республиканские власти выплатят пострадавшим от града единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека. Пока помощь получат 50 первых человек. На этим цели правительство Бурятии выделит 500 тысяч рублей. Всего же обращения на выплаты подали 194 человека.
- У людей градом повреждены крыши домов. Им необходимы средства для проведения работ по ликвидации последствий града. Мы будем оказывать всю возможную помощь жителям республики, попавшим в беду, - заявил ранее зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Восстановление социально значимых объектов в Закаменск после града будет контролировать управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. Специалисты УКС уже обследовали пострадавшие социальные объекты: детский сад «Ягодка», здание местных администраций, Закаменской районной больницы и объектов ЖКХ. В основном пострадала кровля из шифера, и только в районной поликлинике были побиты стёкла.