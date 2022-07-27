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В Бурятии пострадавшим от града жителям выплатят по 10 тысяч

В Бурятии пострадавшим от града жителям выплатят по 10 тысяч
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Материальную помощь окажут первым 50 пострадавшим

Жители города Закаменск, пострадавшие от разрушительного града 19 июля, получат единовременную материальную помощь – по 10 тысяч рублей на человека.

Решение об этом утвердила 27 июля комиссия по ЧС под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. «Комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении министерству социальной защиты населения 500 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи первым 50 пострадавшим гражданам», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- К сожалению имущество граждан пострадало, крыши домов повреждены. По мере подготовки документов гражданам будем оказывать единовременную материальную помощь, - сказал зампред правительства Пётр Мордовской.

Как сообщал «Байкал-Daily», сильный град обрушился на Закаменск во второй половине дня 19 июля. Огромные льдины были размером с теннисный мяч. «Таким и убить можно», - рассказывали шокированные жители в соцсетях.

Крупный град повредил автомобили, крыши домов и социальных объектов, разбил теплицы, уничтожил посадки на огородах. Также дождевыми водами размыло автодорогу.

20 июля в Закаменске ввели режим ЧС. Тогда же было объявлено, что местные жители, нуждающиеся в ремонте крыш, получат компенсации.

В начале этой недели, 25 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал организацию работы по устранению ЧС в Закаменске. Глава подчеркнул, что ответственные ведомства и власти района занимаются бюрократическими проволочками, из-за чего местным жителям задерживают единовременные выплаты.

- Не надо ждать, пока вы соберёте все материалы, подавайте по мере готовности, можете подавать хоть каждый день. Готовы на 10 человек, подавайте на 10 человек. Завтра готово на 20, подали ещё на 20. Надо процесс ускорять. Району просьба шевелиться быстрее, подавать по мере готовности, - поручил Алексей Цыденов.

град материальная помощь

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