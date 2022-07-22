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В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами

В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами
Происшествия,  Фото:газета "Джидинка"
В районе введён режим повышенной готовности

В селе Тохой Джидинского района Бурятии смыло мост, который в 2020 году построили сами жители. Мост был построен на протоке реки Джида и вёл к основному подвесному мосту. Об этом сообщает газета «Джидинка».

 
Отметим, в 2020 году мост уже смывало наводнением. Тогда его восстановили при поддержке спонсоров.

- Как сообщила глава администрации села Оёр Надежда Бадмаева, мост не выдержал вчерашнего подъёма воды мост и был разрушен, - передаёт «Джидинка».

Накануне, 21 июля в Джидинском районе ввели режим повышенной готовности в связи с дождями и подъёмом уровня реки Джида. Режим повышенной готовности будет действовать до 10:00 25 июля, сообщается в группе «Джида-инфо».

В селе Тохой ограничено движение транспорта. Проезд возможен только для полноприводного транспорта высокой проходимости

Угрозы подтопления самого села сейчас нет. 
мост подтопление

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