В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами







Отметим, в 2020 году мост уже смывало наводнением. Тогда его восстановили при поддержке спонсоров.



- Как сообщила глава администрации села Оёр Надежда Бадмаева, мост не выдержал вчерашнего подъёма воды мост и был разрушен, - передаёт «Джидинка».



Накануне, 21 июля в Джидинском районе ввели режим повышенной готовности в связи с дождями и подъёмом уровня реки Джида. Режим повышенной готовности будет действовать до 10:00 25 июля, сообщается в группе «Джида-инфо».



В селе Тохой ограничено движение транспорта. Проезд возможен только для полноприводного транспорта высокой проходимости



Угрозы подтопления самого села сейчас нет.



В селе Тохой Джидинского района Бурятии смыло мост, который в 2020 году построили сами жители. Мост был построен на протоке реки Джида и вёл к основному подвесному мосту. Об этом сообщает газета «Джидинка».