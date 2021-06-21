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В Бурятии утонул молодой человек

В Бурятии утонул молодой человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели пока не нашли утонувшего

В селе Харитоново Тарбагатайского района Бурятии утонул 24-летний молодой человек. 20 июня на его поиски выезжали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Очевидцы рассказали, что молодой человек 1996 года рождения совершил прыжок в воду, а после этого начал плыть. Но на берег он так и не вернулся, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасателями обследовали 50 км акватории вверх по течению реки Хилок и обратно. Поиск результатов не дал.

С начала 2021 года жертвами водной стихии уже стали девять людей. В том числе за полгода утонули четверо детей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.

5 июня вблизи села Хоринск на реке Уда погиб 13-летний мальчик, не умевший плавать.

4 июня на реке Харауз, недалеко от села Жилино Кабанского района утонул девятилетний мальчик.

2 июня в Тункинском районе в реке Иркут погиб трёхлетний ребёнок.

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