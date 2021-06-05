Мальчик упал в воду во время игры со сверстниками
Несчастный случай произошёл накануне вечером в районе села Жилино Кабанского района. Об этом сообщили в Главном управление МЧС России по Бурятии.
9-летний ребёнок во время игры со сверстниками на берегу реки упал в воду. Самостоятельно ребёнок выбраться на берег не смог. Взрослых поблизости не оказалось. Из воды его достала мама, которую позвали другие дети, ставшие очевидцами трагедии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 июня в Тункинском районе Бурятии произошла трагедия – в реке Иркут утонул трёхлетний ребёнок.
В Бурятии утонул 9-летний ребёнок
Общество, Фото:
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