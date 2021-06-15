В Бурятии нашли тело упавшего в реку подростка

В Бурятии нашли тело 14-летнего подростка, которого унесло течением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
- Поисковые работы завершились сегодня около 16 часов по местному времени. Тело подростка 2007 года рождения обнаружили в 400 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду. Силами спасателей Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС тело было поднято с глубины около трёх метров и доставлено на берег, - рассказали в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района. 14-летний подросток в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. Случайно юный рыбак подросток упал с обрыва, и его унесло течением.
Для организации поисковых работ на место происшествия выехали спасатели, однако первый день поиска результатов не дал. Сегодня утром поисковые мероприятия были возобновлены. Доследственную проверку начали следователи.