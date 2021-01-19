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В Бурятии квартиры горели из-за поджога и короткого замыкания

В Бурятии квартиры горели из-за поджога и короткого замыкания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
18 января в Бурятии горели две квартиры

18 января в селе Старая Курба Заиграевского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. Совместными силами пожарных и местных жителей пожар был ликвидирован.

Выгорела одна из комнат на площади 15 кв.м., уничтожения квартиры и распространения огня на вторую не было допущено.

Жильцы размещены у родственников. Причиной пожара, предположительно, послужил поджог.

Также вчера произошёл ещё один пожар в Заиграевском районе, на этот раз в улусе Шулута. На момент прибытия пожарных было загорание внутри квартиры двухквартирного жилого дома.

Огонь повредил стены и полы на кухне на площади 5 кв. м.

Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.


По информации республиканского агентства ГО и ЧС
пожар
 
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