В Улан-Удэ судебный пристав лишил государство 34,5 млн рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он незаконно освободил от задолженности юридическое лицо



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, двух фактах неправомерного доступа к компьютерной информации, двух фактах служебного подлога.



По версии следствия, обвиняемый, занимая должность судебного пристава-исполнителя, подготовил от имени руководства подложные постановления об отмене решений о взыскании исполнительского сбора с крупного предприятия-должника и об отмене решений о возбуждении исполнительных производств. Он внёс в документы липовые сведения о неполучении должником уведомлений о возбуждении исполнительных производств. Почтовые реестры о направлении уведомлений уничтожил.



Используя логин и пароль другого сотрудника, без ведома коллеги, пристав внёс в автоматизированную систему фиктивные данные.



- В результате преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили 34,5 млн рублей, юридическое лицо незаконно освобождено от уплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Бывшему судебному приставу грозит до пяти лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

