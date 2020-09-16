Житель Бурятии задушил тётю из-за храпа

Мужчина совершил убийство на глазах своей матери



38-летний житель села Киран Кяхтинского района Бурятии задержан по подозрению в убийстве 82-летней парализованной тёти. Мужчине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина жил в селе Киран вместе с матерью и её пожилой парализованной после болезни сестрой. Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртные напитки.



Вечером 14 сентября после двухдневного непрерывного запоя пьяный мужчина улёгся спать, но заснуть ему помешал храп тети. Со злости он вскочил с кровати, подбежал к женщине и задушил.



От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла. Тогда женщина побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Убийца оставался на месте, сбежать не пытался.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.





