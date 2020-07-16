Притон регулярно посещали не менее трёх человек
В Чите полицейские выявили наркопритон в частном доме. 25-летняя хозяйка дома систематически предоставляла помещение своим знакомым для употребления наркотиков синтетического происхождения. По версии полицейских, наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек.
В доме были обнаружены трое наркоманов, изъяты приспособления для потребления наркотиков.
В отношении читинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка устроила в доме наркопритон
Происшествия, Фото:
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