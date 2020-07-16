Читинка устроила в доме наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Притон регулярно посещали не менее трёх человек



В Чите полицейские выявили наркопритон в частном доме. 25-летняя хозяйка дома систематически предоставляла помещение своим знакомым для употребления наркотиков синтетического происхождения. По версии полицейских, наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек.



В доме были обнаружены трое наркоманов, изъяты приспособления для потребления наркотиков.



В отношении читинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



