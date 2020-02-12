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В Забайкалье убийца дзерена заплатит более 200 тысяч

В Забайкалье убийца дзерена заплатит более 200 тысяч
Происшествия, 
Дзерен занесён в Красную книгу России

Оперативная группа Даурского заповедника 9 февраля около станции Даурия Забайкальского района остановила УАЗ. За рулём был военнослужащий из воинской части, расположенной в Даурии. Вместе с ним в машине находилась его супруга.

В автомобиле был обнаружен карабин «Тигр». Рядом лежал пакет с задними и передними частями туши дзерена, от которого пассажир при приближении госинспекторов попытался избавиться.

К месту задержания был вызваны полицейские. Проехав по следам машины, оперативники нашли брошенную часть туши дзерена, а также установили место, с которого браконьер стрелял. Изъяты стреляная гильза, а также окурок, принадлежавший мужчине.

- По факту незаконной охоты в отношении задержанных лиц готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по ст.258 «Незаконная охота» УК РФ. Кроме уголовного наказания, предусмотренного за совершение подобных действий, браконьерам предстоит также возместить ущерб в размере 209 тысяч рублей за убийство одного дзерена, - сообщили в государственном заповеднике «Даурский».

С декабря в Забайкальском крае оперативная группая Даурского заповедника уже в третий раз задерживает охотников-нарушителей. В общей сложности горе-охотники, используя автотранспорт, убили семь краснокнижных животных. Не останавливает правонарушителей ни внушительные суммы, подлежащие взысканию за убийство животного, занесённого в Красную Книгу, ни уголовное преследование.
браконьерство
 
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