Дзерен занесён в Красную книгу России
Оперативная группа Даурского заповедника 9 февраля около станции Даурия Забайкальского района остановила УАЗ. За рулём был военнослужащий из воинской части, расположенной в Даурии. Вместе с ним в машине находилась его супруга.
В автомобиле был обнаружен карабин «Тигр». Рядом лежал пакет с задними и передними частями туши дзерена, от которого пассажир при приближении госинспекторов попытался избавиться.
К месту задержания был вызваны полицейские. Проехав по следам машины, оперативники нашли брошенную часть туши дзерена, а также установили место, с которого браконьер стрелял. Изъяты стреляная гильза, а также окурок, принадлежавший мужчине.
- По факту незаконной охоты в отношении задержанных лиц готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по ст.258 «Незаконная охота» УК РФ. Кроме уголовного наказания, предусмотренного за совершение подобных действий, браконьерам предстоит также возместить ущерб в размере 209 тысяч рублей за убийство одного дзерена, - сообщили в государственном заповеднике «Даурский».
С декабря в Забайкальском крае оперативная группая Даурского заповедника уже в третий раз задерживает охотников-нарушителей. В общей сложности горе-охотники, используя автотранспорт, убили семь краснокнижных животных. Не останавливает правонарушителей ни внушительные суммы, подлежащие взысканию за убийство животного, занесённого в Красную Книгу, ни уголовное преследование.
В Забайкалье убийца дзерена заплатит более 200 тысяч
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