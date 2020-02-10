В Иркутской области в столкновении бульдозера и тягача погибли двое мужчин

Мужчины погибли на месте



Смертельное ДТП произошло вчера около 16.00 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. В 80 километрах от райцентра бульдозер пытался вызволить бензовоз «Скания» из снега. В этом момент произошло столкновение бульдозера с тягачом.



В результате происшествия 35-летний рабочий и 31-летний водитель тягача, погибли на месте. Ещё один 30-летний рабочий госпитализирован.



Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех деталей и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

