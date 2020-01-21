В Бурятии после пожара в многоквартирном доме нашли тело женщины



Утром 21 января на пульт пожарной части №50 посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных было загорание в квартире на втором этаже, а также сильное задымление в подъезде.



Личным составом пожарной части №50 из дома было эвакуировано 30 человек, из горящей квартиры спасён один человек. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.



В результате пожара частично повреждены стены и потолок на площади 17 кв.м., уничтожены кровать, домашние вещи. В 07.43 в ходе разведки места пожара в квартире в комнате на полу обнаружено тело женщины.



- Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

