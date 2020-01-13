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В Улан-Удэ свадебный кортеж выполнял пируэты на оживлённой дороге

В Улан-Удэ свадебный кортеж выполнял пируэты на оживлённой дороге
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов

В выходные в паблике ves_ulan_ude_ опубликовали видео со свадебных катаний. Кортеж выполнял опасные манёвры на проезжей части, а гости с удовольствием снимали это на видео. Всё происходило на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ.

- Свадебный кортеж выполняет пируэты в Улан-Удэ. При выполнении этого трюка никто не пострадал. Счастья молодожёнам! – подписали видео.

Одними из первых отреагировали сотрудники УГИБДД по Бурятии.

- По данному видео проводится проверка для установления личности водителя и привлечения к административной ответственности нарушителя, - сообщили автоинспекторы.



Пользователей Сети возмутило поведение молодых. Люди возмущались в комментариях.

«Жесть! Могли бы ещё и пострелять для антуража!», «Коллективный идиотизм, молодожёнам мозгов!», «Осторожно. Особенно в такой день», «А если бы пострадал, что уж совсем, свадьба свадьбой, но рамки разумного должны быть!», «Уважение людей начинается с уважения себя», «Ну и что, что свадьба. Правила зачем нарушать и создавать опасность нормальным людям, не дебилам. Скоро как на дагестанских свадьбах стрелять начнут», высказывались подписчики паблика.

За день ролик просмотрели около двух тысяч раз.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2018 года на проспекте 50-летия Октября молодой человек необычным способом предложил выйти замуж своей возлюбленной с помощью трёх автомобилей. На каждом из них был огромный баннер со словами. Последние складывались во фразу «Будь моей женой».

Летом 2017 года в Улан-Удэ из свадебного кортежа раздалась стрельба. «Из «Лэнд Крузера», начали в воздух палить. Вроде, по звуку, травмат. Стреляли возле меня рядом», - рассказывал возмущённый очевидец, сообщивший о произошедшем в полицию.
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