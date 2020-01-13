Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов
В выходные в паблике ves_ulan_ude_ опубликовали видео со свадебных катаний. Кортеж выполнял опасные манёвры на проезжей части, а гости с удовольствием снимали это на видео. Всё происходило на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ.
- Свадебный кортеж выполняет пируэты в Улан-Удэ. При выполнении этого трюка никто не пострадал. Счастья молодожёнам! – подписали видео.
Одними из первых отреагировали сотрудники УГИБДД по Бурятии.
- По данному видео проводится проверка для установления личности водителя и привлечения к административной ответственности нарушителя, - сообщили автоинспекторы.
Пользователей Сети возмутило поведение молодых. Люди возмущались в комментариях.
«Жесть! Могли бы ещё и пострелять для антуража!», «Коллективный идиотизм, молодожёнам мозгов!», «Осторожно. Особенно в такой день», «А если бы пострадал, что уж совсем, свадьба свадьбой, но рамки разумного должны быть!», «Уважение людей начинается с уважения себя», «Ну и что, что свадьба. Правила зачем нарушать и создавать опасность нормальным людям, не дебилам. Скоро как на дагестанских свадьбах стрелять начнут», высказывались подписчики паблика.
За день ролик просмотрели около двух тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2018 года на проспекте 50-летия Октября молодой человек необычным способом предложил выйти замуж своей возлюбленной с помощью трёх автомобилей. На каждом из них был огромный баннер со словами. Последние складывались во фразу «Будь моей женой».
Летом 2017 года в Улан-Удэ из свадебного кортежа раздалась стрельба. «Из «Лэнд Крузера», начали в воздух палить. Вроде, по звуку, травмат. Стреляли возле меня рядом», - рассказывал возмущённый очевидец, сообщивший о произошедшем в полицию.
В Улан-Удэ свадебный кортеж выполнял пируэты на оживлённой дороге
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одеялом мужчина укутал чугунок с картофелем
Пользователи Сети возмутились поведением молодожёнов
Местные жители засняли на видео загрязнение реки
Вице-спикер Народного Хурала опубликовал первый большой пост после смертельного наезда
Произошло отжигание провода и поломка пантографа
У молодого человека изъяли бензопилу
Кража произошла в увеселительном заведении
Мужчина пошёл на кражу, чтобы отпраздновать Новый год
Мужчина украл овец у соседки
Мальчик перебегал в неположенном месте
В 2019 году из-за неправильного устройства печей погибли 10 человек
Известно, что молодой человек нигде не работает
Авария произошла вчера вечером
Наркотическое средство он заготовил для собственного употребления
Украденные деньги он потратил на личные нужды