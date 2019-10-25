 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Октября

24 Октября

Популярное

В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом

В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей

В Гусиноозёрске сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. Преступление было совершено в июле 2019 года.

Неизвестный ночью проник в летнюю кухню местных жителей, где спали приехавшие погостить родственники. Он украл из дамской сумки телефон, 20 тысяч рублей и банковские карты. Впоследствии с карт были произведены покупки на 3,5 тысячи рублей.

В помещение вор пробрался через незапертую дверь.

Полицейским ранее не судимый 19-летний студент техникума пояснил, что совершил кражу под действием алкоголя.

Украденный гаджет и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом
В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом
Происшествия, 25.10.2019
Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей
Улан-удэнец после совместной поездки в такси ограбил девушку
Улан-удэнец после совместной поездки в такси ограбил девушку
Происшествия, 25.10.2019
Горожанка возвращалась с родственниками из кафе
Житель Бурятии унёс на тележке чужие технические весы
Житель Бурятии унёс на тележке чужие технические весы
Происшествия, 25.10.2019
Весы вынесли на улицу из столовой в связи с ремонтом
В Улан-Удэ хозяин велосипеда спугнул угонщика
В Улан-Удэ хозяин велосипеда спугнул угонщика
Происшествия, 25.10.2019
Вору пришлось бросить велосипед и сбежать
Иркутянин угнал «Жигули», скрутив провода зажигания
Иркутянин угнал «Жигули», скрутив провода зажигания
Происшествия, 25.10.2019
Иркутянин угнал «Жигули», скрутив провода зажигания
В Улан-Удэ собака погибшей в ДТП женщины ждёт хозяйку
В Улан-Удэ собака погибшей в ДТП женщины ждёт хозяйку
Происшествия, 25.10.2019
Женщина, которую насмерть сбили сегодня утром, была с собакой
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил женщину
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил женщину
Происшествия, 25.10.2019
Смертельная авария произошла на «зебре»
В Бурятии остановили вырубку 2,5 млн кубометров леса на Байкале
В Бурятии остановили вырубку 2,5 млн кубометров леса на Байкале
Происшествия, 25.10.2019
Агентство лесного хозяйство незаконно предоставило арендатору земель право на вырубку
Улан-удэнец выкинул украденный телефон в окно
Улан-удэнец выкинул украденный телефон в окно
Происшествия, 25.10.2019
Вор выбросил телефон в окно, испугавшись полиции
В Забайкалье соседи помогли предотвратить квартирную кражу
В Забайкалье соседи помогли предотвратить квартирную кражу
Происшествия, 25.10.2019
Они увидели, что во время отсутствия хозяев на веранде загорелся свет
В Иркутской области третий день тушат пожар на свалке
В Иркутской области третий день тушат пожар на свалке
Происшествия, 25.10.2019
Пожарные планируют закопать очаги землёй
В Бурятии ищут сбежавшего контрактника-миллионера
В Бурятии ищут сбежавшего контрактника-миллионера
Происшествия, 25.10.2019
Военнослужащий выиграл более миллиона рублей и сбежал из части через окно туалета

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^