В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом

Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей



В Гусиноозёрске сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. Преступление было совершено в июле 2019 года.



Неизвестный ночью проник в летнюю кухню местных жителей, где спали приехавшие погостить родственники. Он украл из дамской сумки телефон, 20 тысяч рублей и банковские карты. Впоследствии с карт были произведены покупки на 3,5 тысячи рублей.



В помещение вор пробрался через незапертую дверь.



Полицейским ранее не судимый 19-летний студент техникума пояснил, что совершил кражу под действием алкоголя.



Украденный гаджет и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

