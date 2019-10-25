В Бурятии пьяный студент залез в чужой дом

Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей
В Гусиноозёрске сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. Преступление было совершено в июле 2019 года.
Неизвестный ночью проник в летнюю кухню местных жителей, где спали приехавшие погостить родственники. Он украл из дамской сумки телефон, 20 тысяч рублей и банковские карты. Впоследствии с карт были произведены покупки на 3,5 тысячи рублей.
В помещение вор пробрался через незапертую дверь.
Полицейским ранее не судимый 19-летний студент техникума пояснил, что совершил кражу под действием алкоголя.
Украденный гаджет и банковские карты изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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