В Улан-Удэ на Селенге спасли двух мужчин

Накануне на Селенге в Улан-Удэ спасли двух мужчин.
Первый инцидент на воде случился в 14:35 в районе ТЦ «Пионер». Второй произошёл вечером, в 18:20, в районе старого автовокзала. Обоих мужчин передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе здесь произошли аналогичные случаи. Спасённых мужчин также передали полицейским.
По данным ГУ МЧС по Бурятии, с начала лета в Бурятии утонуло 9 человек.
Первый инцидент на воде случился в 14:35 в районе ТЦ «Пионер». Второй произошёл вечером, в 18:20, в районе старого автовокзала. Обоих мужчин передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе здесь произошли аналогичные случаи. Спасённых мужчин также передали полицейским.
По данным ГУ МЧС по Бурятии, с начала лета в Бурятии утонуло 9 человек.