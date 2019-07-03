Оба инцидента произошли на Селенге
В Улан-Удэ спасли тонущих мужчин. Оба инцидента произошли на реке Селенга.
В 16:50 в районе ТЦ «Пионер» был спасён 34-летний мужчина. В 17:00 напротив здания старого автовокзала, в районе Центрального стадиона вытащили из воды 35-летнего мужчину.
Их обоих передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года на водоёмах Бурятии произошло 21 происшествие, при которых утонуло 15 человек, трое из которых дети. Спасено 13 человек. Всего в республике будет 26 официальных пляжей. Из них лишь один в Улан-Удэ на острове Комсомольский, а также зона отдыха в районе стадиона «Спартак».
В центре Улан-Удэ спасли двух тонущих мужчин
Происшествия, Фото:
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