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В центре Улан-Удэ спасли двух тонущих мужчин

В центре Улан-Удэ спасли двух тонущих мужчин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба инцидента произошли на Селенге

В Улан-Удэ спасли тонущих мужчин. Оба инцидента произошли на реке Селенга.

В 16:50 в районе ТЦ «Пионер» был спасён 34-летний мужчина. В 17:00 напротив здания старого автовокзала, в районе Центрального стадиона вытащили из воды 35-летнего мужчину.

Их обоих передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года на водоёмах Бурятии произошло 21 происшествие, при которых утонуло 15 человек, трое из которых дети. Спасено 13 человек. Всего в республике будет 26 официальных пляжей. Из них лишь один в Улан-Удэ на острове Комсомольский, а также зона отдыха в районе стадиона «Спартак».
спасение спасение утопающего река
 
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