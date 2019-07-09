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За лето в Бурятии утонули 9 человек

За лето в Бурятии утонули 9 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Чаще всего тонут пьяные люди

С начала июня на водоёмах Бурятии утонуло 9 человек. Из них 5 случаев зарегистрированы в левобережной части Улан-Удэ. Все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, либо купались в несанкционированных местах, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МЧС.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Бурятии напомнили улан-удэнцам о возможных рисках на воде. Они провели профилактический рейд по опасным для купания местам совместно с инспекторами ПДН и добровольцами поисково-спасательного «Лиза Алерт».

– В ходе рейда мы напомнили гражданам о соблюдении элементарных правил безопасности на водных объектах. Не купаться в неположенных местах, внимательно следить за несовершеннолетними и не заходить в воду в алкогольном опьянении, ведь это может повлечь за собой печальные последствия. Было выявлено множество фактов купания граждан в несанкционированных местах. Причиной этому отчасти возможно, является наличие лишь одного официального пляжа на острове Комсомольский и одного места отдыха на берегу реки Уда в Улан-Удэ – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.

Особое внимание было уделено родителям с детьми. Сотрудники МЧС напомнили взрослым ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Поскольку халатность взрослых может привести к трагедии.

– Добавлю, что законом республики об административных правонарушениях за купание в местах, купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждением или запрещающими знаками и надписями, либо заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, а равно подплывание к моторным и парусным судам, гребным лодкам и другим плавсредствам, а также прыжки с не приспособленных для этих целей сооружений в воду влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа, – сообщил Николай Зайцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе из реки спасли тонущих мужчин. Было зарегистрировано два случая подряд.
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