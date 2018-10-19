В Бурятии «чёрных лесорубов» ловят по ночам

В Тарбагатайском районе проводятся ночные рейды по выявлению «черных лесорубов»



В ходе одного из таких рейдов лесники совместно с сотрудниками ОМВД выявили правонарушителя, который загружал древесину. Местный житель без правоустанавливающих документов срубил 17 сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 87 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Незаконно заготовленная древесина и автомобиль «КамАЗ» были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причиненный лесному фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

