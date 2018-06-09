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Выпив лосьон «Вита-септ», житель Бурятии перерезал горло приятелю

Выпив лосьон «Вита-септ», житель Бурятии перерезал горло приятелю
Происшествия, 
Он убил знакомого в ходе пьяной ссоры
 
Утром 25 мая жительница Гусиноозёрска, выгуливая собаку, обнаружила труп мужчины рядом с многоквартирным домом. Потрясённая женщина сразу же вызвала на место правоохранительные органы. Прибывшие оперативники зафиксировали на теле убитого повреждения в области шеи, лица, рук - порядка 8-9 ножевых ранений. Смертельным стал удар холодным оружием по горлу. 
 
- Следы вели к квартире, в которой проживал ранее судимый мужчина. Там в ходе обыска обнаружены следы крови, которые были замыты. Гражданина объявили в розыск, в течение пяти дней его разыскивали и нашли в одном из населённых пунктов Селенгинского района Бурятии. Его задержали, сейчас обвиняемый находится под стражей, - рассказал Евгений Дугаров, старший следователь Гусоноозёрского Межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Бурятии. 
 
Уставлено, что 46-летний мужчина нанёс удары ножом своему 44-летнему приятелю, пришедшему к нему в гости, в ходе ссоры, которая затем переросла в драку. Горожане в ту злополучную ночь пили лосьон «Вита-септ». 
 
Также следователь отметил, что обвиняемый ранее неоднократно судим.   
 
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