В Бурятии поймали убившего двух пешеходов водителя

Вечером 19 мая сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в ДТП с двумя погибшими пешеходами. Виновным оказался 22-летний житель села Петропавловка. Его поймали на 67-м км трассы «Улан-Удэ – Кяхта», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Подозреваемый находился в машине знакомого, который направлялся в сторону Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», смертельное ДТП произошло в Петропавловке Джидинского района около 3.30 ночи в субботу, 19 мая. Водитель «Тойоты Короллы Левин» сбил двух пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем «Ниссан» и врезался в электроопору.
В результате наезда 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Пешеходы в момент ДТП стояли на парковке у кафе.
Сам водитель сбежал с места.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Сам водитель сбежал с места.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.