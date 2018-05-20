В Бурятии поймали убившего двух пешеходов водителя

















В результате наезда 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Пешеходы в момент ДТП стояли на парковке у кафе.



Сам водитель сбежал с места.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.



Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.







