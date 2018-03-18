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У жителя Бурятии нашли марихуану в усадьбе

Происшествия, 
В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли

Вечером 15 марта сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Селенгинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 40-летнего жителя села Тохой. Полицейские обнаружили спрятанные на печи в доме гражданина приспособления для курения конопли. А в последующем в ходе осмотра территории усадьбы изъяли в бане пакет с марихуаной массой более полукилограмма.

Отметим, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.

Напоминаем, что об известных Вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
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