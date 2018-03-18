В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли
Вечером 15 марта сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Селенгинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 40-летнего жителя села Тохой. Полицейские обнаружили спрятанные на печи в доме гражданина приспособления для курения конопли. А в последующем в ходе осмотра территории усадьбы изъяли в бане пакет с марихуаной массой более полукилограмма.
Отметим, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.
Напоминаем, что об известных Вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
У жителя Бурятии нашли марихуану в усадьбе
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