Пассажир поезда в Иркутской области обвиняется во взятке

Мужчина хотел умаслить полицейского, оформлявшего на него протокол



В Иркутской области нетрезвый пассажир попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать снятия с поезда и привлечения к административной ответственности.



2 марта на пассажира поезда № 97 «Тында – Кисловодск» возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество.



Находившийся в состоянии опьянения мужчина пытался дать тысячу рублей взятки сотруднику транспортной полиции, оформлявшему на него протокол, чтобы избежать административной ответственности. Правоохранитель от получения взятки отказался.



- Уголовным кодексом РФ за совершение преступления установлена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 1 года, - разъясняет пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

