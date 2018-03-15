Мужчина хотел умаслить полицейского, оформлявшего на него протокол
В Иркутской области нетрезвый пассажир попытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать снятия с поезда и привлечения к административной ответственности.
2 марта на пассажира поезда № 97 «Тында – Кисловодск» возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество.
Находившийся в состоянии опьянения мужчина пытался дать тысячу рублей взятки сотруднику транспортной полиции, оформлявшему на него протокол, чтобы избежать административной ответственности. Правоохранитель от получения взятки отказался.
- Уголовным кодексом РФ за совершение преступления установлена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 1 года, - разъясняет пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пассажир поезда в Иркутской области обвиняется во взятке
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