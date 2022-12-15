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Власти Бурятии призвали помочь замерзающему селу, заинтересовавшего главу СКР

Власти Бурятии призвали помочь замерзающему селу, заинтересовавшего главу СКР
Власть,  Фото:"Кижинга-инфо"
В Новокижингинске приходится отапливать пустующие квартиры

Ситуацию, сложившуюся в замерзающем селе Новокижингинск, обсудили на  сессии Народного Хурала Бурятии 15 декабря. Ранее местные жители пожаловались на отсутствие необходимых запасов угля на котельной. В итоге температура в квартирах и соцучеждениях резко упала.

Накануне из-за этого даже не открылся детский сад. В школе же пришлось включить обогреватели. Дети приступили к занятиям только в обед. Всё это уже привлекло внимание главы следственного комитета России Александра Быстрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову  отчитаться об обстановке в селе. Позже выяснилось, что районные власти давали липовые отчёты о запасах топлива.

В рамках часа заявлений на очередном заседании республиканского парламента депутат от фракции КПРФ Тумэн Дондоков сообщил, что МУП «Тепловик», которое и занимается обогревом Новокижингинска, оказалось в сложнейшей экономической ситуации.

Дондоков представил доклад депутата сельского поселения Владимира Галласа. В нём говорится, что после ликвидации Кижингинского рудника Забайкальского ГОКа из населённого пункта начали уезжать люди и сейчас «151 из 408 квартир пустует», а МУП всё равно вынуждено их отапливать, неся при этом значительные убытки (более 20% доходов) .

Запасов топлива у «Тепловка нет». Долги предприятия растут и недовольство населения – тоже. В селе возникла реальная угроза остановки котельной и размораживания сетей.

Сельский депутат предлагает выход из этого замкнутого круга – аудит финансовой деятельности МУП для определения объёма выпадающих доходов и их возмещения из республиканского бюджета.

- Это проблема всех населённых пунктов Бурятии, где ликвидировали градообразующие предприятия, и в России в целом, – процитировал обращение Галласа Дондоков и добавил, что «Тепловик» самостоятельно не выберется из ситуации.

Парламентарий призвал власти изучить её «и принять меры». По его словам, дети, которые замерзают в садиках и школах, страдать не должны.

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