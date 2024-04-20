Жителей Бурятии приглашают понаблюдать за Луной

Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно в субботу, близкую к первой четверти Луны после весеннего равноденствия
Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) проведут XVIII Всемирную ночь тротуарной астрономии 20 апреля.
Телескопы будут выставлены на площадках в 23 городах, сёлах и посёлках Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Все желающие с 20 до 22 часов смогут наблюдать Луну. Об этом сообщается на сайте планетария.
В Бурятии площадки следующие:
- посёлок Кырен: возле школы;
- город Улан-Удэ, парк «Юбилейный».
В Иркутске наблюдения состоятся на семи площадках: у памятника Александру III, возле планетария в 130-м квартале, в роще «Звёздочка», у ледокола «Ангара», на берегу Иркутского водохранилища за рестораном «Мираж», в сквере у школы искусств №5 в Академгородке, а также у школы №73.
- Луну можно будет увидеть в телескоп только при условии ясной погоды. Если же погода не позволит наблюдать, мы перенесём акцию на 18 мая — в этом году на эту дату приходится весенний Международный день астрономии, - отметил директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров.
Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно в субботу, близкую к первой четверти Луны после весеннего равноденствия. Именно в это время в Северном полушарии Земли Луна в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом, что удобно для наблюдений.
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