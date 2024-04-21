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В Забайкалье 46-летняя женщина попала под поезд и погибла

В Забайкалье 46-летняя женщина попала под поезд и погибла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она скончалась на месте от полученных травм

Всё произошло на станции Маккавеево в соседнем с Бурятией Забайкалье. В дежурную часть Читинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что рабочий поезд сбил там 46-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
 
- Возле железной дороги женщина увидела приближающийся поезд, но решила не ждать, пока он проедет, и побежала через путь. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – рассказали в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

От полученных травм сельчанка скончалась на месте. Проводится проверка.
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