Памятники возвели в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
Администрация сельского поселения «Шергинское» (Кабанский район Бурятии) обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности в отношении четырёх памятников. Памятники были возведены в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
- Требования мотивированы отсутствием у объектов недвижимого имущества собственников и принятием филиалом ФГУБ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» на учёт как бесхозяйных, - сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Заявление судом удовлетворено. На памятники, расположенные в сёлах Шергино, Быково, Фофоново и Никольск, признано право муниципальной собственности сельского поселения «Шергинское».
В Бурятии бесхозные памятники обрели собственника
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