Теплу в Бурятии пришёл конец

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике пообещали дождь, мокрый снег и до -10 градусов



На смену теплу в Бурятию пришло похолодание. Оно продержится ещё как минимум пару дней. А некоторые районы при этом накроют дожди, мокрый снег и сильный ветер. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.



В воскресенье, 21 апреля, в республике ожидаются небольшие, а на севере и юго-западе – умеренные осадки. Днём – от +6 до +11, а местами – всего от 0 до +5 градусов. В Улан-Удэ – от +7 до +9. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.



В понедельник, 22 апреля, мокрый снег и дождь в Бурятии продолжатся. Ночью обещают от -4 до +1, кое-где – от -5 до -10. В дневное время – от +8 до +13, в отдельных районах – лишь от +2 до +7. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 13-17 м/с. В Улан-Удэ в ночное время – около 0 градусов, днём – от +9 до +11.