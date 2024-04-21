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Люди в пригородном районе Бурятии продолжают рисковать жизнью на дорогах

Люди в пригородном районе Бурятии продолжают рисковать жизнью на дорогах
Общество,  Фото:ОНФ
Там так и не разобрались с опасными «слепыми» поворотами

Ещё в декабре в региональном отделении Народного фронта поведали об опасных дорожных участках в иволгинском улусе Хойтобэе. В населённом пункте насчитали как минимум три слепых поворота – возле местной школы, на улице Звёздная и у конечной остановки автобуса №77

Тротуаров там нет – возле заборов лежали лишь бетонные конструкции и снежные кучи, преграждающие путь пешеходам. Потому последним, в том числе – школьникам, приходилось делить дорогу с автомобилистами.

Сельчане вышагивали прямо по проезжей части, рискуя здоровьем и жизнью, а водители были вынуждены постоянно уворачиваться, чтобы не сбить кого-нибудь и не въехать друг в друга. Состояние асфальтового полотна тоже, кстати, оставляло желать лучшего – кое-где образовались огромные ямы.

Особенно опасно становится именно зимой. Люди призвали сделать в улусе тротуары, нанести разметку и установить знаки.

- Это вопрос жизни и смерти. Администрация кормит всех завтраками, обещая его решить, но сроки никто не называет, – подчеркнули ранее общественники.

«Фронтовики» обратились в райадминистрацию с просьбой ускорить процесс и обезопасить местных жителей. Однако за четыре с лишним месяца ничего не изменилось. Всё, что успели сделать с тех пор – убрать с обочины бетонные блоки, мешавшие людям.

Власти сообщили активистам, что обустроить тротуары в населённом пункте невозможно из-за отсутствия свободной земли. Дорога, мол, проходит в непосредственной близости от участков, предоставленных под ИЖС и находящихся в частной собственности. Разметку пообещали нанести в 2024 году.

Прямо на одной из «зебр» сейчас красуется яма. Общественники вновь попросили администрацию обновить пешеходные переходы и обеспечить безопасность сельчан.
дороги жалобы безопасность ОНФ

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