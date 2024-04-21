В Улан-Удэ выпустили на свободу спасённую на дороге сову



Этой историей со счастливым концом поделились в Бурприроднадзоре. На днях сотрудники ведомства вместе с представителями Этнографического музея народов Забайкалья выпустили в естественную среду обитания длиннохвостую неясыть. Покалеченную птицу нашли в середине марта на дороге, ведущей к Улан-Удэ.





- Возможно, травму она получила при охоте за своей добычей или в ДТП, – рассказал государственный инспектор Бурприроднадзора Артём Елитенко.



Совушку, которая не могла летать самостоятельно, заметил неравнодушный житель республики, как раз проезжавший мимо. Её на время поместили в «живой уголок» этномузея, где целый месяц выхаживали, лечили и кормили.



- Птица молодая – ей примерно год. Она полностью здорова и готова жить на свободе, – добавил Елитенко.



Вместе со специалистами неясыть на свободу выпустили и молодожёны, которые в этот момент оказались рядом. Птица упорхнула в лес.



Бурприроднадзор поблагодарил коллектив учреждения и директора Алексея Маладаева за помощь и содействие в сохранении животного мира и, конечно, мужчину, который не оставил сову на дороге. В ведомстве напомнили: птиц или диких животных не всегда нужно забирать из среды их обитания. Чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна.

