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В Улан-Удэ выпустили на свободу спасённую на дороге сову

В Улан-Удэ выпустили на свободу спасённую на дороге сову
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Неясыть целый месяц выхаживали в этномузее

Этой историей со счастливым концом поделились в Бурприроднадзоре. На днях сотрудники ведомства вместе с представителями Этнографического музея народов Забайкалья  выпустили в естественную среду обитания длиннохвостую неясыть. Покалеченную птицу нашли в середине марта на дороге, ведущей к Улан-Удэ.

- Возможно, травму она получила при охоте за своей добычей или в ДТП, – рассказал государственный инспектор Бурприроднадзора Артём Елитенко.
 
Совушку, которая не могла летать самостоятельно, заметил неравнодушный житель республики, как раз проезжавший мимо. Её на время поместили в «живой уголок» этномузея, где целый месяц выхаживали, лечили и кормили.

- Птица молодая – ей примерно год. Она полностью здорова и готова жить на свободе, – добавил Елитенко.

Вместе со специалистами неясыть на свободу выпустили и молодожёны, которые в этот момент оказались рядом. Птица упорхнула в лес.
 
Бурприроднадзор поблагодарил коллектив учреждения и директора Алексея Маладаева за помощь и содействие в сохранении животного мира и, конечно, мужчину, который не оставил сову на дороге. В ведомстве напомнили: птиц или диких животных не всегда нужно забирать из среды их обитания. Чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. 
птицы Бурприроднадзор природа этнографический музей

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