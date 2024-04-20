Пожар произошёл на улице Строительная
Сегодня днём, 20 апреля, в Улан-Удэ загорелись жилой дом и надворные постройки на улице Строительная. Пожар произошёл в частном секторе.
- На месте работали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации возгорания задействованы 23 человека и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В 16:11 стало известно, что пожар полностью ликвидирован.
Подробности уточняются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в селе Шибертуй Бичурского района сгорела квартира двухквартирного дома, на пожаре погиб 42-летний мужчина.
В Улан-Удэ горели жилой дом и надворные постройки
Происшествия, Фото:
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