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Прокурор Советского района Улан-Удэ проведёт приём участников СВО и членов их семей

Прокурор Советского района Улан-Удэ проведёт приём участников СВО и членов их семей
Общество,  Фото:прокуратура
Он состоится 23 апреля

Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев 23 апреля проведёт личный приём участников специальной военной операции и членов их семей.

Приём состоится с 9.00 до 11.00 в прокуратуре района по адресу: ул. Толстого, 16.

Для записи необходимо обратиться в прокуратуру района по телефону: 8 (3012) 22-30-35.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 9 апреля очередной приём участников СВО и членов их семей провёл прокурор Бурятии Михаил Филичев
прокуратура прием граждан

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