Он состоится 23 апреля
Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев 23 апреля проведёт личный приём участников специальной военной операции и членов их семей.
Приём состоится с 9.00 до 11.00 в прокуратуре района по адресу: ул. Толстого, 16.
Для записи необходимо обратиться в прокуратуру района по телефону: 8 (3012) 22-30-35.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 9 апреля очередной приём участников СВО и членов их семей провёл прокурор Бурятии Михаил Филичев.
Прокурор Советского района Улан-Удэ проведёт приём участников СВО и членов их семей
Общество, Фото:
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