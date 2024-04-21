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В Улан-Удэ после таинственного исчезновения 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ после таинственного исчезновения 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Последний раз его видели в середине зимы на площади Советов

В следственном отделе по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии расследуют уголовное дело, возбужденное после безвестного исчезновения 35-летнего жителя бурятской столицы Баясхалана Токтохоева. В последний раз мужчину видели вечером 13 января. Около 20:30 он был на площади Советов, а после ушёл оттуда в неизвестном направлении и пропал.

С тех пор о Баясхалане ничего неизвестно. На официальном сайте следкома опубликовали его приметы – азиатской внешности, среднего телосложения, на вид – 37 лет, рост - около 170-175 сантиметров, тёмные короткие волосы и карие глаза. В тот день на мужчине были тёмно-синий пуховик, чёрная кофта с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные ботинки и вязаная шапка чёрного цвета.
 
Всех, у кого имеются какие-либо сведения о местонахождении улан-удэнца или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по номеру 102 или 112 (полиция) либо 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ). 
пропавшие без вести розыск уголовное дело следственный комитет

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